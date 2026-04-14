Toyota Camry vs Li Auto: кто стал новой «машиной успеха» в Казахстане

Белая, серебристая, чёрная — неважно. Важно было само имя. Сегодня картина меняется: на парковках бизнес-центров Алматы и Астаны всё чаще мелькают шильдики Li Auto, Zeekr, BYD. Что стоит за этим сдвигом и действительно ли «эпоха Camry» подходит к концу — читайте в обзоре El.kz.
«База казаха»: как Camry стала символом.
Toyota Camry появилась в казахстанском культурном сознании не случайно. В 1990-х и 2000-х она воплощала всё, о чём мечтал средний класс: надёжность японского качества, узнаваемый силуэт, ликвидность на вторичном рынке. «Камри не ломается, камри легко продать, камри уважают» — этот нарратив передавался из уст в уста.
Для представителей старшего поколения Camry была маркером стабильности и достатка — не роскошью, а явным знаком того, что человек «состоялся». В итоге она стала массовым символом: от госслужащих до предпринимателей.
Сыграла роль и практичность. Toyota держала цену на «вторичке», запчасти были доступны в любом городе, а мастера умели её чинить с закрытыми глазами. Это была инвестиция, а не только покупка.
Что изменилось: цена, кредиты и новые запросы.
За последние три года цены на новые Camry в Казахстане выросли значительно — актуальные комплектации стартуют от 23−26 миллионов тенге. Молодёжь, которая ещё недавно мечтала о «семидесятке», начала задавать логичный вопрос: а зачем переплачивать за имя?
Параллельно изменилась и сама аудитория. Поколение Z формировалось в цифровой среде, где важны не только базовые характеристики, но и пользовательский опыт. Интерфейсы, экраны, «умные» функции — всё это становится не дополнением, а обязательной частью продукта. На этом фоне классическая Camry, даже в обновлённом виде, воспринимается более консервативно.
Китайский фактор: технологии по цене «среднего класса».
Li Auto — не единственный игрок, но, пожалуй, самый показательный. Компания строит так называемые EREV‑гибриды: электромотор с бензиновым генератором‑ «подстраховкой». Для Казахстана, где зарядная инфраструктура развита неравномерно, это идеальная формула: никакого «зарядного страха», при этом расход — 6−7 литров на сотню.
Наполнение Li L6 или L7 — это массажные сиденья, холодильник между рядами, проекционный HUD, многозонный климат и дисплеи, которые смотрятся как из фантастического фильма. Всё это в бюджете, сопоставимом с базовой Camry или даже ниже.
Схожую стратегию проводят Zeekr, AITO, Avatr и десятки других китайских брендов, которые ускоренно заходят на рынок РК. По данным аналитиков, доля китайских авто в новых продажах Казахстана за последние годы выросла кратно — и продолжает расти.
Экономика вопроса: кредит решает всё.
Автоблогер Сейт Мухатов объясняет происходящее с практической стороны:
«Сейчас Toyota Camry заменили Li Auto, потому что стоимость плюс‑минус одинаковые. Даже если взять L5, он дешевле, чем новая Camry. Вся проблема в кредитовании, так как на вторичном рынке условия крайне невыгодные, переплата — огромные проценты», — объяснил автоблогер.
Этот фактор становится ключевым. Современный покупатель всё чаще принимает решение не на уровне бренда, а на уровне расчёта. Льготные программы, официальные дилерские предложения и гарантия делают новые китайские автомобили более привлекательными по сравнению с подержанными вариантами, даже если речь идёт о проверенной модели.
Почему Camry всё ещё держится.
Несмотря на усиливающуюся конкуренцию, Toyota Camry сохраняет сильные позиции. Для значительной части аудитории она остаётся символом надёжности и понятного выбора. Развитая сервисная инфраструктура, предсказуемость в эксплуатации и высокая ликвидность на вторичном рынке продолжают играть важную роль.
Особенно это заметно среди покупателей старшего возраста, для которых важнее не технологические новинки, а стабильность и проверка временем. В этом сегменте Camry по‑прежнему воспринимается как безопасная инвестиция.
Toyota Camry 70 не исчезает с рынка и не теряет полностью своего значения. Однако её роль меняется. Если раньше она была практически безальтернативным символом успеха, то сегодня становится лишь одним из вариантов.