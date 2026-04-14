Toyota Camry vs Li Auto: кто стал новой «машиной успеха» в Казахстане

Параллельно изменилась и сама аудитория. Поколение Z формировалось в цифровой среде, где важны не только базовые характеристики, но и пользовательский опыт. Интерфейсы, экраны, «умные» функции — всё это становится не дополнением, а обязательной частью продукта. На этом фоне классическая Camry, даже в обновлённом виде, воспринимается более консервативно.