1209 приусадебных участков остаются под водой в Нижегородской области

1209 приусадебных участков оказались под водой в Нижегородской области к 14 апреля. Затопленными также остаются 10 участков автодорог, 14 мостов и 70 домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
За сутки вода подошла к приусадебным участкам в деревне Игнатьево Воскресенского округа, а также к автодороге к селу Натальино.
Удалось освободиться от воды двум частным жилым домам, 39 приусадебным участкам и трем дорогам в девяти муниципалитетах.
Эвакуация жителей из-за паводковой обстановки не требуется. Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации.