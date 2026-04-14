1209 приусадебных участков остаются под водой в Нижегородской области

Также подтопления фиксируются на 10 участках дорог.

Источник: Живем в Нижнем

1209 приусадебных участков оказались под водой в Нижегородской области к 14 апреля. Затопленными также остаются 10 участков автодорог, 14 мостов и 70 домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

За сутки вода подошла к приусадебным участкам в деревне Игнатьево Воскресенского округа, а также к автодороге к селу Натальино.

Удалось освободиться от воды двум частным жилым домам, 39 приусадебным участкам и трем дорогам в девяти муниципалитетах.

Эвакуация жителей из-за паводковой обстановки не требуется. Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации.