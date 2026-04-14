В Новосибирской области сообщили о планах отменить карантин к маю

Карантинные меры, которые ввели в Новосибирской области из-за вспышек пастереллеза и бешенства скота, планируют снять к концу апреля, сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров на комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания Новосибирской области, передает «Интерфакс».
«В соответствии с “дорожными картами” мы идем по плану, и до конца апреля, предположительно, со всех районов предполагается снятие непосредственно карантинных мер», — сказал он.
Магеров отметил, что в определенных районах ограничения снимут раньше — к концу текущей недели или началу следующей. Ориентировочно снять все меры планируют 1 мая, уточнил он.
С начала года в Новосибирской области зафиксировали более сорока очагов бешенства домашнего скота. В пяти районах был введен карантин, а также локализованы вспышки пастереллеза. В феврале из-за заболевания скота в области вводили режим ЧС.
Животных из очагов заражения изымали и забивали. В Минсельхозе подчеркивали, что это необходимо для предотвращения распространения бешенства и пастереллеза. Хозяевам обещали компенсации.
