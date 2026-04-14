Роддом Таганрога возьмет в лизинг новый автомобиль

Родильный дом Таганрога планирует взять в лизинг кроссовер Haval Jolion. Начальная цена контракта — 3,2 млн рублей. Соответствующую информацию указали на сайте госзакупок.
Прием заявок будут вести еще несколько дней, итоги подведут 20 апреля 2026 года.
Договор вступит в силу после подписания и будет действовать до 31 декабря 2027 года. Лизинг предполагает временное использование поставленного по договору транспорта. По окончании срока медучреждение обязуется окончательно приобрести кроссовер в собственность по выкупной цене.
Отдельно в документе говорится, что в течение гарантийного срока продавец обязан устранить любые выявленные дефекты: он должен отремонтировать или заменить автомобиль, или возместить затраты на ремонт.
