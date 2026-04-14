В Красноярске пройдет межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в июне пройдет «Кубок Защитников Отечества», на который съедутся ветераны СВО со всей Сибири.

Состязаться бойцы будут по шести дисциплинам: пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол. К участию приглашены ветераны, их семьи, а также координаторы фонда «Защитники Отечества». В рамках турнира состоятся паралимпийские уроки и мастер-классы с участием спортсменов-паралимпийцев и членов сборных команд России по адаптивным видам спорта. Также в программу включены круглые столы о вовлечении героев в физкультуру, спорт и паралимпийское движение.

«Эти соревнования объединяют героев со всей страны, предоставляя возможность восстанавливать физическое здоровье, находить новый смысл, укреплять дух товарищества и доказывать самим себе, что жизнь после тяжёлых ранений продолжается. Через спорт ветераны обретают уверенность в себе и вдохновляют других», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Красноярском крае вовлечение ветеранов в спорт происходит во всех территориях. С прошлого года в регионе проходит межмуниципальная круглогодичная инклюзивная спартакиада «Преодолевая, побеждай!» среди ветеранов боевых действий и участников СВО, а также фестивали «На старт всей семьёй» и «Спортивная семья — сила России». Специалисты Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта помогают ветеранам пройти тестирование функционального состояния организма, информируют о возможностях интеграции в двигательную активность, проводят тренинги и мастер-классы. Филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечивает информационную и организационную поддержку участников, сопровождает их на всех этапах.

В 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в Красноярске открыли Демонстрационно-спортивный центр для участников СВО на базе Центра адаптивного спорта. Здесь ветераны могут попробовать себя в разных паралимпийских дисциплинах, получить комплексную консультацию врача спортивной медицины, инструктора по адаптивной физкультуре и спортивного психолога. Опытные специалисты углублённо изучают физические и двигательные качества, а также индивидуальные особенности и интересы. На основе этого они помогают составить план оптимального погружения в адаптивный спорт.

