В Красноярске пройдет межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

В 2025 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в Красноярске открыли Демонстрационно-спортивный центр для участников СВО на базе Центра адаптивного спорта. Здесь ветераны могут попробовать себя в разных паралимпийских дисциплинах, получить комплексную консультацию врача спортивной медицины, инструктора по адаптивной физкультуре и спортивного психолога. Опытные специалисты углублённо изучают физические и двигательные качества, а также индивидуальные особенности и интересы. На основе этого они помогают составить план оптимального погружения в адаптивный спорт.