Политолог назвал причину отказа Британии от блокады Ормуза

Блокировка Ормузского пролива противоречит интересам Великобритании, поэтому Лондон отказался участвовать в операции США по ограничению передвижения судов в морском коридоре. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог и эксперт клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что премьер-министр Великобритании не поддержал блокаду, введенную Дональдом Трампом. «Для Британии это не просто точка напряжения на Ближнем Востоке, а важнейшая артерия мировой торговли и энергетики. Именно поэтому Стармер подчеркнул, что страна не собирается втягиваться в войну с Ираном и считает приоритетом не блокирование, а полное открытие пролива», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что отказ от участия в блокаде морского прохода — позиция Лондона, которой он придерживается длительное время. Васильев уточнил, что еще 19 марта Британия заявила, что готова участвовать в мерах по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

Эксперт подчеркнул, что в отношениях с Вашингтоном Лондон занял твердую позицию — он готов оказывать содействие США в политических вопросах, но не намерен нести из-за решений Белого дома экономические издержки.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна «не поддерживает блокаду» портов Ирана и не будет втянута в участие в военной операции на Ближнем Востоке. Кроме того, британский политик позволил себе критическое замечание в адрес американского президента Дональда Трампа. Стармер назвал недопустимыми угрозы главы Белого дома уничтожить иранскую цивилизацию.

