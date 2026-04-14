Политолог назвал причину отказа Британии от блокады Ормуза

Эксперт напомнил, что премьер-министр Великобритании не поддержал блокаду, введенную Дональдом Трампом. «Для Британии это не просто точка напряжения на Ближнем Востоке, а важнейшая артерия мировой торговли и энергетики. Именно поэтому Стармер подчеркнул, что страна не собирается втягиваться в войну с Ираном и считает приоритетом не блокирование, а полное открытие пролива», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Он отметил, что отказ от участия в блокаде морского прохода — позиция Лондона, которой он придерживается длительное время. Васильев уточнил, что еще 19 марта Британия заявила, что готова участвовать в мерах по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.
Эксперт подчеркнул, что в отношениях с Вашингтоном Лондон занял твердую позицию — он готов оказывать содействие США в политических вопросах, но не намерен нести из-за решений Белого дома экономические издержки.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна «не поддерживает блокаду» портов Ирана и не будет втянута в участие в военной операции на Ближнем Востоке. Кроме того, британский политик позволил себе критическое замечание в адрес американского президента Дональда Трампа. Стармер назвал недопустимыми угрозы главы Белого дома уничтожить иранскую цивилизацию.