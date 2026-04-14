«Часы не работают»: водитель с паспортом РФ и ФРГ вёз из Польши F.P. Journe за 12 млн рублей

Калининградская областная таможня возбудила уголовное дело против 45-летнего гражданина России и Германии. Мужчина въехал в РФ из Польши через пункт пропуска Багратионовск на легковом автомобиле. При досмотре инспекторы обнаружили у водителя на руке швейцарские часы. Коробку от аксессуара и чек нашли в багажнике. Часы не были задекларированы. Владелец заявил, что купил…

Источник: Янтарный край

Калининградская областная таможня возбудила уголовное дело против 45-летнего гражданина России и Германии. Мужчина въехал в РФ из Польши через пункт пропуска Багратионовск на легковом автомобиле.

При досмотре инспекторы обнаружили у водителя на руке швейцарские часы. Коробку от аксессуара и чек нашли в багажнике. Часы не были задекларированы.

Владелец заявил, что купил их за 2 тыс. евро и часы не работают. Экспертиза установила: это коллекционная модель мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с титановым корпусом и браслетом, оснащённая автоматическим механизмом. Рыночная стоимость превышает 12 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. рублей.