Калининградская область стала третьей по популярности для летнего отдыха-2026

Такие данные опубликовали «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Маркет» по итогам первого квартала. На регион пришлось 4% от общего числа бронирований отелей и апартаментов через сервис.
В тройку лидеров также вошли другие морские направления, но Калининград сохраняет позиции как один из главных прибрежных курортов страны.
Аналитики зафиксировали общероссийский тренд: люди стали бронировать отпуск на более долгий срок — в среднем на 5 ночей. Почти половина поездок (49%) — семейные, с детьми. Калининградская область попадает в оба тренда: пляжи и море здесь сочетаются с возможностью показать ребёнку замки, музеи и природу.
Рост спроса на летний отдых подтверждается и косвенно: продажи надувных кругов и матрасов на «Яндекс Маркете» выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Также увеличился спрос на оборудование для водных видов спорта. Жители страны готовятся к пляжному сезону — и Калининград в их планах на третьем месте.