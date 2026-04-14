Найден способ проверять качество ИИ без участия человека

Ранее выбор лучшей модели эмбеддингов требовал тестирования каждой конфигурации на размеченных данных, что занимало значительное время и вычислительные мощности. Специализированная метрика позволяет оценивать качество модели без дополнительных задач и находить оптимальную эпоху обучения, когда эмбеддинги максимально структурированы. Предложенная метрика, как отмечается, решает ключевые задачи автоматически: подбирает оптимальный размер эмбеддинга, количество слоев и функцию потерь, а также указывает, на какой эпохе обучения нужно остановиться, чтобы модель не переобучилась и не осталась сырой.