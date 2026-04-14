Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших после оккупации ВСУ, неизвестна — Москалькова

Российские власти продолжают разыскивать людей.

Источник: Клопс.ru

До сих пор неизвестно, что случилось с несколькими сотнями жителей Курской области, которые пропали во время оккупации части региона ВСУ. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, её слова приводит ТАСС во вторник, 14 апреля.

Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого. Сегодня есть ещё несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их ещё до конца не установлена", — рассказала омбудсмен.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024-го. Украинские силы заняли ряд населённых пунктов. К концу года Россия перешла в контрнаступление и вернула часть территорий, а в марте 2025-го завершилась активная фаза операции. Боевые действия нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре и привели к жертвам среди мирного населения.

