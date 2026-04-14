Красноярские врачи отправились на два месяца в ЛНР помогать коллегам

Группа из семи красноярских специалистов прибыла в Свердловск ЛНР. В составе делегации — невролог, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог. Об этом сообщили в минздраве Красноярского края.
Медики будут работать в округе два месяца, помогая местным врачам и принимая пациентов.
Как рассказал руководитель делегации Виктор Ермаков, это уже не первый визит красноярских специалистов в Свердловск в рамках соглашения о сотрудничестве. ЛОР-врач и офтальмолог будут принимать не только в центральной городской больнице, но и в детской. Также организуют выезды в посёлки и сёла.
График выездных приёмов опубликуют в местных СМИ после согласования с руководством муниципалитета и системы здравоохранения.
