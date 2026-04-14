Долг, бата и подарки: будет ли Минфин проверять бытовые переводы казахстанцев

Журналисты поинтересовались у вице‑министра финансов Ержана Биржанова, могут ли бытовые переводы казахстанцев, связанные с возвратом долга или делением счета в ресторане, попасть под проверку.
«Часто звучит этот вопрос. Базово скажу, что мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты — мы до 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем “красным флажкам” банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом — после получения данных сведений мы будем использовать их в рамках камерального контроля. Будут направляться уведомления, и они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчетности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед и потом вернули вам долг, — в категорию бизнес‑признаков не подпадет однозначно», — ответил Ержан Биржанов.
По его словам, существует много критериев для определения бизнес‑признака переводов, и они должны сработать все одновременно, чтобы перевод к этим признакам отнести. «Если кто‑то собирает деньги за дни рождения и другие мероприятия — они тоже подпадать не будут. Надо делить деятельность как ИП и как физлицо. Если у него открыто два счета — по введению предпринимательской деятельности и у него где‑то есть магазин, если он получает платежи через QR, то вопросов нет. А если он, являясь ИП, как физлицо открыл карточку, и если ему туда на день рождения или свадьбу подарили деньги, мы это увидим, но воспринимать как предпринимательскую деятельность не будем», — заверил вице‑министр.