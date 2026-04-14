В Красноярск из Таиланда привезли 300 африканских карликовых ежей

В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора и таможни провели ветеринарный контроль 300 африканских карликовых ежей, доставленных авиатранспортом из Таиланда. Животных привезли для индивидуального предпринимателя. Перевозка осуществлялась с соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований РФ и Таможенного союза. Сейчас ежи находятся на карантине, рассказали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Специалисты выполнят необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия под контролем Службы по ветеринарному надзору края. Напомним, с начала года в Красноярск привезли почти 4 тысячи попугаев.