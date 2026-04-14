В Хабаровском крае к 9 мая готовят масштабную программу памяти

В Хабаровском крае сформировали дополнительную программу мероприятий ко Дню Победы, которая объединяет памятные акции, праздничные события и меры поддержки ветеранов. В неё вошли «Сад памяти», встреча ретропоезда «Победа», оформление города и единовременные выплаты, — сообщает hab.aif.ru по материалам заседании оргкомитета ко Дню Победы.
Одним из ключевых мероприятий станет всероссийская акция «Сад памяти», которая запланирована в регионе с апреля по июнь. Она традиционно посвящена сохранению памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны — участники высаживают деревья в честь каждого героя.
В числе значимых событий — прибытие в регион ретропоезда «Победа». Его встреча также включена в программу майских мероприятий и станет одной из центральных точек патриотической повестки.
Отдельное внимание уделено оформлению города. В Хабаровске готовят концепцию праздничного убранства центральных площадей и трибун на площади имени Ленина. Она будет выполнена в соответствии с федеральным брендбуком, что должно обеспечить единый визуальный стиль праздника.
Также на заседании оргкомитета обсуждались меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Речь идёт о единовременных выплатах, которые, по озвученной информации, должны быть произведены в апреле. Отдельно подчёркивается контроль за сроками исполнения этих решений.
Кроме того, запланированы торжественные приёмы, адресные поздравления ветеранов, а также мероприятия для тех, кто не сможет лично присутствовать на основных событиях по состоянию здоровья.
Отдельно обсуждалось участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая в Хабаровске, включая их сопровождение и организацию комфортного доступа к площадкам.
Таким образом, майская программа в регионе выстраивается как комплекс мероприятий — от памятных акций и оформления городского пространства до адресной поддержки ветеранов.