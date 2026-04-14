Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена пропавшего в Кузбассе Героя России рассказала, что ждет ребенка

РИА Новости: жена пропавшего в Югре Героя России Асылханова ждет ребенка.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 14 апр — РИА Новости. Жена пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова рассказала РИА Новости, что ждет ребенка.

Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

«Восемнадцать недель ровно сегодня (срок беременности — ред.)», — рассказала РИА Новости Валерия Асылханова в ответ на вопрос, планировали ли они с супругом детей.

Жена Асылханова добавила, что «по беременности» чувствует себя нормально.

Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года «Золотую Звезду» Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.