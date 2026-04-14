Энергетики обеспечивают надежное электроснабжение потребителей ЮФО в условиях паводка

Энергетики обеспечивают надежное электроснабжение потребителей в условиях паводка в Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Адыгея, а также в зонах возможных подтоплений в Астраханской и Волгоградской областях.
Во время весеннего половодья возникает риск для надежной работы сетевого комплекса: подъем воды в реках и обильные осадки могут повредить линии электропередачи (ЛЭП), подстанции и кабельные сооружения.
С начала зимы во всех филиалах компании «Россети Юг» проводятся внеплановые осмотры подстанций и ЛЭП в зоне возможного подтопления (с учетом статистики за последние три года), организуются тренировки персонала.
В преддверии паводкового периода специалистами выполнены проверки аварийных запасов оборудования и материалов, резервных источников электроснабжения, насосов и спецтехники. Подготовлены дренажные устройства и водоотводные каналы к пропуску талых и грунтовых вод, актуализированы схемы резервного электроснабжения потребителей на случай предупредительных отключений энергообъектов при подтоплении. Проведен мониторинг подтапливаемых территорий, определены маршруты перемещения и места дислокации резервных источников питания для электроснабжения социально значимых объектов.
В период активной фазы паводка обеспечивается постоянный контроль за состоянием энергообъектов. В случае, если уровень воды приближается к критической отметке и дальнейшая работа становится небезопасной, принимается решение о превентивном отключении оборудования. Это позволяет избежать коротких замыканий, а также поражения людей и животных электрическим током. При этом энергетики рассматривают возможность подачи электроэнергии по резервным схемам.
Во всех филиалах энергокомпании организовано взаимодействие с территориальными подразделениями Росгидромета и МЧС России, местными органами власти. В марте энергетики приняли участие в командно-штабных учениях МЧС России в Астраханской и Волгоградской областях, где отрабатывалось межведомственное взаимодействие. В апреле кубанский филиал примет участие в аналогичном мероприятии, посвященном ликвидации последствий паводка.
