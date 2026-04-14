Около 10 тысяч участников акции «Дон помнит» приняли участие в субботнике. Об этом сообщает правительство Ростовской области. Почти 10 тысяч жителей Ростовской области за первые две недели привели в порядок памятники и воинские захоронения в рамках акции «Дон помнит». Инициатива губернатора Юрия Слюсаря реализуется уже второй год: к сегодняшнему дню участники убрали 747 мемориалов. К благоустройству активно подключаются районы области. В Песчанокопском, Неклиновском районах и Семикаракорске школьники, волонтёры, юнармейцы и местные жители вместе очищали от мусора территории у братских могил и памятников героям Великой Отечественной войны. Для удобства участников работает электронная карта: на ней отмечены более 2250 мемориальных объектов, и там же можно выбрать удобное место и время для субботника. Акция продлится до 1 мая.