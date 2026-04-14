В частный сектор города Малая Вишера Новгородской области проведут интернет

Высокоскоростной интернет проведут в частный сектор города Малая Вишера в Новгородской области, что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий региона.
Всего доступ к связи получат 600 домохозяйств, в которых проживают около 1300 человек. Они смогут работать, учиться и общаться дистанционно, смотреть видеоролики в формате 4К и не только.
«Губернатор Александр Дронов в ежегодном послании к Новгородской областной думе определил ключевым направлением развитие волоконно-оптических линий связи. Совместно с провайдерами продолжаем активную работу по обеспечению домохозяйств региона доступом к цифровым сервисам. До конца года более 4 тысяч домохозяйств Новгородской области получат возможность подключить свои дома и квартиры к высокоскоростному проводному интернету», — подчеркнул заместитель губернатора Новгородской области Антон Лебедев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.