Казахстанцы будут обязаны устанавливать «Госуслуги RuID» при въезде в Россию

Астана. 14 апреля. КазТАГ — С 1 июля 2026 года казахстанцы, въезжающие в Россию для работы или обучения, будут обязаны использовать мобильное приложение «Госуслуги RuID», сообщает пресс-служба генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге.

Источник: Reuters

«С 1 июля 2026 года для граждан Республики Казахстан, въезжающих на территорию Российской Федерации с целью работы или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения “Госуслуги RuID”. Иностранные граждане обязаны создать персональный профиль в приложении “RuID” и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы. По результатам рассмотрения заявления в приложении формируется персональный QR‑код, который является подтверждением права на въезд, — говорится в сообщении во вторник. Сформированный QR‑код будет действовать в течение 90 дней с даты подачи заявления.

