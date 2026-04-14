Казахстанцы будут обязаны устанавливать «Госуслуги RuID» при въезде в Россию

«С 1 июля 2026 года для граждан Республики Казахстан, въезжающих на территорию Российской Федерации с целью работы или обучения, вводится обязательное использование мобильного приложения “Госуслуги RuID”. Иностранные граждане обязаны создать персональный профиль в приложении “RuID” и подать электронное заявление о въезде в Российскую Федерацию не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы. По результатам рассмотрения заявления в приложении формируется персональный QR‑код, который является подтверждением права на въезд, — говорится в сообщении во вторник. Сформированный QR‑код будет действовать в течение 90 дней с даты подачи заявления.