С 15 апреля в Калининградской области введут особый противопожарный режим — Беспрозванных

За лесами и полями — особый контроль.

В Калининградской области с 15 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 31 мая, сообщил в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

Разводить костры в лесах запрещено, нельзя сжигать мусор и траву, а также готовить еду на открытом огне.

Во всех муниципалитетах создадут оперативные штабы и рабочие группы, будет усилен контроль, подготовлены противопожарные преграды, а сухую траву и мусор придется убрать. Присоединиться к патрулированию могут местные жители. Ответственные — в администрациях.

Губернатор напомнил, что за поджоги травы предусмотрена ответственность — от административной до уголовной.