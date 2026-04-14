С 15 апреля в Калининградской области введут особый противопожарный режим — Беспрозванных

В Калининградской области с 15 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 31 мая, сообщил в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.
Разводить костры в лесах запрещено, нельзя сжигать мусор и траву, а также готовить еду на открытом огне.
Во всех муниципалитетах создадут оперативные штабы и рабочие группы, будет усилен контроль, подготовлены противопожарные преграды, а сухую траву и мусор придется убрать. Присоединиться к патрулированию могут местные жители. Ответственные — в администрациях.
Губернатор напомнил, что за поджоги травы предусмотрена ответственность — от административной до уголовной.