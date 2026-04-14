Причину смертельного пожара на юге Волгограда назвали в МЧС

Волгоградские спасатели назвали причину смертельного пожара в частном доме Красноармейского района.
— Неосторожность при курении привела к трагедии на улице Нижнедонской на юге Волгограда, — сообщили в региональном главке МЧС России.
Огонь из-за непотушенной сигареты быстро захватил 64 квадратных метра жилища. Несмотря на то, что пожарные оперативно прибыли на место, спасти находившуюся в объятой пламенем постройке женщину не удалось. По предварительной информации, жертвой огня стала сама хозяйка выгоревшего частного дома.
Фото: Волгоград Красноармейский/t.me.
