Известные жители Красноярского края стали участниками видеороликов о кибербезопасности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае для школьников подготовили видеоролики, посвященные основам кибербезопасности и личной безопасности в интернете, методам противодействия киберпреступникам и другим ситуациям, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.
В записи роликов приняли участие известные жители Красноярского края, представители органов власти, отрасли культуры, спорта и др. Среди них депутат Госдумы РФ Сергей Ерёмин, министр цифрового развития края Николай Распопин, капитан регбийной команды «Енисей-СТМ» Дмитрий Герасимов, заместитель руководителя краевого Центра информационных технологий Анна Осикова, актер Красноярского театра юного зрителя Ренат Бояршинов и другие.
Уроки можно посмотреть на портале «Активный гражданин». После просмотра каждого занятия пользователям предлагают закрепить знания, пройдя короткое тестирование с вопросами по теме видеоуроков. Занятия проходят в рамках образовательного проекта «Школа инфобеза», который действует в крае с 2023 года в рамках нацпроекта «Экономика данных».