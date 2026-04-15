Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, как россияне планируют похудеть к лету

Редакции Здоровья Mail и Новостей Mail, а также соцсеть Одноклассники выяснили, довольны ли россияне своей физической формой, планируют ли худеть «к лету» и какие способы будут использовать для достижения желаемого результата.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail и Здоровье Mail. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Лишь 12% россиян довольны своей физической формой. Большинство (63%) считают, что им есть над чем работать, а 25% недовольны своей фигурой. При этом 29% опрошенных отмечают у себя значительный лишний вес (более 10 кг), 30% — избыточный вес (5−10 кг), 28% говорят о нескольких лишних килограммах, и 13% заявляют о нормальном весе или даже его дефиците.

Сколько россиян хотят похудеть

60% респондентов хотели бы похудеть, вне зависимости от времени года. 24% считают, что можно сбросить вес, но не обязательно, и 15% все устраивает.

К лету менять форму готовы не все: среди тех, кто занимается спортом, 29% не видят необходимости в похудении, 57% планируют корректировать форму без радикальных мер, а 14% уже начали активные действия на пути к желаемой фигуре.

Результаты опроса комментирует эксперт Здоровья Mail, эндокринолог, диетолог Мария Елесина:

Как врач-эндокринолог, должна предупредить: быстрое похудение к лету — это стресс для организма, который чаще всего заканчивается срывом, возвратом веса и проблемами со здоровьем. Важно не просто влезть в прошлогодние шорты, а сделать так, чтобы вы чувствовали себя легко, хорошо выглядели и не навредили организму.

Питание

Что касается рациона в обычные дни, то 51% россиян стараются питаться правильно, лишь иногда позволяя себе вредности, 22% отмечают у себя проблемы с питанием, например, переедание, нерегулярность и т. д., 19% не следят и не ограничивают себя в питании, 7% придерживаются принципов здорового питания.

Спорт

Реальное поведение россиян заметно расходится с заявленными намерениями. Регулярно спортом занимаются лишь 29% опрошенных, еще 36% ограничиваются эпизодической активностью — прогулками или легкими нагрузками, 15% тренируются редко, а 20% вовсе не занимаются.

Среди видов активности чаще всего выбирают прогулки и скандинавскую ходьбу (50%), домашние тренировки по видео или приложениям (32%) и занятия в зале или фитнес-клубе (21%). Реже респонденты предпочитают велосипед, самокат или ролики (13%), йогу, пилатес и растяжку (9%), бег (8%) и командные виды спорта (3%).

Сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Способы похудения к лету

На пути к идеальной форме к летнему сезону 31% опрошенных собираются использовать комплексный подход (и спорт, и правильное питание), 28% — диету/ограничения в питании (дефицит калорий, отказ от сладкого), 9% — только спортивные тренировки (кардио, силовые), 2% рассматривают экспресс-методы (детокс, голодание, БАДы). 30% россиян не планируют худеть к лету.

Цели похудения

Если говорить о желаемом результате, то 20% хотят сбросить 1−2 кг для тонуса, 29% — 4−7 кг, 21% — 8−15 кг и более. 15% намерены не столько похудеть, сколько подтянуть тело (мышцы, рельеф). Полностью устраивает фигура 15% опрошенных.

Эндокринолог, диетолог Мария Елесина рассказала, сколько килограмм можно сбросить до сезона отпусков без вреда для здоровья. «Золотой стандарт здорового похудения — это минус 0,5−1 кг в неделю. То есть за 3 месяца (12 недель) мы можем сбросить от 6 до 10 кг. Если у вас исходный вес очень большой (ожирение 2−3 степени), в первые недели за счет “ухода” воды цифры могут быть больше, и за 3 месяца можно потерять даже 12−15 кг, но это не будет линейным процессом», — сказала эксперт.

Препятствия к похудению

Наибольшим препятствием к похудению для 24% является отсутствие силы воли, для 14% — сложность в соблюдении диеты, для 11% — проблемы со здоровьем, для 10% — нехватка времени, для 7% — нехватка мотивации и отсутствие возможности регулярно заниматься спортом. 26% не находят препятствий на пути к желаемой форме.

Мнение окружающих

Что касается влияния мнения окружающих на желание похудеть к пляжному сезону, 11% признались, что хотят выглядеть в отпуске не хуже других, 3% боятся критики или комментариев о фигуре. 46% ответили, что делают это только для себя и собственного комфорта, а 40% и вовсе не беспокоит чужое мнение.

Контент в соцсетях

Контент о похудении и правильном питании в социальных сетях замечают 43% опрошенных. Около 15% респондентов пробовали худеть по советам из социальных сетей или блогеров.

По данным соцсети ОК, с начала апреля 2026 года пользователи чаще обращаются к материалам раздела «Здоровье». В числе самых популярных — видеоролики профессора Владимира Дадали о сбалансированном питании и простых полезных блюдах, материалы о том, как скорректировать рацион при весеннем авитаминозе, а также советы, как снизить тягу к сладкому.