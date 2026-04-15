Опрос показал, как россияне планируют похудеть к лету

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail и Здоровье Mail. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более чем 50 регионов России.
Лишь 12% россиян довольны своей физической формой. Большинство (63%) считают, что им есть над чем работать, а 25% недовольны своей фигурой. При этом 29% опрошенных отмечают у себя значительный лишний вес (более 10 кг), 30% — избыточный вес (5−10 кг), 28% говорят о нескольких лишних килограммах, и 13% заявляют о нормальном весе или даже его дефиците.
Сколько россиян хотят похудеть
60% респондентов хотели бы похудеть, вне зависимости от времени года. 24% считают, что можно сбросить вес, но не обязательно, и 15% все устраивает.
Результаты опроса комментирует эксперт Здоровья Mail, эндокринолог, диетолог Мария Елесина:
Как врач-эндокринолог, должна предупредить: быстрое похудение к лету — это стресс для организма, который чаще всего заканчивается срывом, возвратом веса и проблемами со здоровьем. Важно не просто влезть в прошлогодние шорты, а сделать так, чтобы вы чувствовали себя легко, хорошо выглядели и не навредили организму.
Питание
Что касается рациона в обычные дни, то 51% россиян стараются питаться правильно, лишь иногда позволяя себе вредности, 22% отмечают у себя проблемы с питанием, например, переедание, нерегулярность
Спорт
Реальное поведение россиян заметно расходится с заявленными намерениями. Регулярно спортом занимаются лишь 29% опрошенных, еще 36% ограничиваются эпизодической активностью — прогулками или легкими нагрузками, 15% тренируются редко, а 20% вовсе не занимаются.
Среди видов активности чаще всего выбирают прогулки и скандинавскую ходьбу (50%), домашние тренировки по видео или приложениям (32%) и занятия в зале или фитнес-клубе (21%). Реже респонденты предпочитают велосипед, самокат или ролики (13%), йогу, пилатес и растяжку (9%), бег (8%) и командные виды спорта (3%).
Сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Способы похудения к лету
На пути к идеальной форме к летнему сезону 31% опрошенных собираются использовать комплексный подход (и спорт, и правильное питание), 28% — диету/ограничения в питании (дефицит калорий, отказ от сладкого), 9% — только спортивные тренировки (кардио, силовые), 2% рассматривают экспресс-методы (детокс, голодание, БАДы). 30% россиян не планируют худеть к лету.
Цели похудения
Эндокринолог, диетолог Мария Елесина рассказала, сколько килограмм можно сбросить до сезона отпусков без вреда для здоровья. «Золотой стандарт здорового похудения — это минус 0,5−1 кг в неделю. То есть за 3 месяца (12 недель) мы можем сбросить от 6 до 10 кг. Если у вас исходный вес очень большой (ожирение 2−3 степени), в первые недели за счет “ухода” воды цифры могут быть больше, и за 3 месяца можно потерять даже 12−15 кг, но это не будет линейным процессом», — сказала эксперт.
Препятствия к похудению
Наибольшим препятствием к похудению для 24% является отсутствие силы воли, для 14% — сложность в соблюдении диеты, для 11% — проблемы со здоровьем, для 10% — нехватка времени, для 7% — нехватка мотивации и отсутствие возможности регулярно заниматься спортом. 26% не находят препятствий на пути к желаемой форме.
Мнение окружающих
Что касается влияния мнения окружающих на желание похудеть к пляжному сезону, 11% признались, что хотят выглядеть в отпуске не хуже других, 3% боятся критики или комментариев о фигуре. 46% ответили, что делают это только для себя и собственного комфорта, а 40% и вовсе не беспокоит чужое мнение.
Контент в соцсетях
Контент о похудении и правильном питании в социальных сетях замечают 43% опрошенных. Около 15% респондентов пробовали худеть по советам из социальных сетей или блогеров.
По данным соцсети ОК, с начала апреля 2026 года пользователи чаще обращаются к материалам раздела «Здоровье». В числе самых популярных — видеоролики профессора Владимира Дадали о сбалансированном питании и простых полезных блюдах, материалы о том, как скорректировать рацион при весеннем авитаминозе, а также советы, как снизить тягу к сладкому.