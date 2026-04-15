Опрос показал, как россияне планируют похудеть к лету

Эндокринолог, диетолог Мария Елесина рассказала, сколько килограмм можно сбросить до сезона отпусков без вреда для здоровья. «Золотой стандарт здорового похудения — это минус 0,5−1 кг в неделю. То есть за 3 месяца (12 недель) мы можем сбросить от 6 до 10 кг. Если у вас исходный вес очень большой (ожирение 2−3 степени), в первые недели за счет “ухода” воды цифры могут быть больше, и за 3 месяца можно потерять даже 12−15 кг, но это не будет линейным процессом», — сказала эксперт.