За что в Волгограде можно не платить: разъяснение по услугам ЖКХ

Волгоградцы часто смотрят на квитанции за ЖКУ и гадают: за что мы платим обязательно, а от чего можно отказаться без последствий? Разъяснения по этому поводу дал Единый информационно-расчетный центр.
Собственники квартир в многоэтажках обязаны оплачивать основные жилищно-коммунальные услуги, включая содержание и ремонт общего имущества. Эти позиции включены в единый платежный документ. Но есть и дополнительные услуги, которые к ЖКХ не относятся: домофон, коллективная антенна, видеонаблюдение, шлагбаум, интернет. Платежи за них могут попасть в ЕПД только если жильцы проголосовали за это на общем собрании и решение оформлено протоколом, — напоминает РБК.
Если такого решения не было, в квитанции эти строки появляться не должны — оплата идет по отдельным договорам.
Важный момент: тарифы на допуслуги устанавливает не управляющая компания, а сами поставщики — домофонные операторы, провайдеры связи. С ними же напрямую решаются вопросы качества услуг или перерасчета.
Отказаться от дополнительных услуг можно, но есть нюансы. Домофон, например, работает и как запирающее устройство для подъезда — это общедомовая услуга, и как трубка в конкретной квартире — а это индивидуальная. От трубки и абонентской платы каждый собственник может отказаться самостоятельно — достаточно подать письменное заявление напрямую в компанию-поставщика. А вот от домофона как запирающего устройства, которое пользуются все жильцы, отказаться можно только по решению общего собрания.
То же правило действует для других допуслуг. Хотите отключить индивидуальную антенну в своей квартире — пишите заявление в компанию, которая предоставляет связь. Решаете убрать коллективную антенну со всего дома — собирайте соседей и голосуйте.
