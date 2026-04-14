За что в Волгограде можно не платить: разъяснение по услугам ЖКХ

Отказаться от дополнительных услуг можно, но есть нюансы. Домофон, например, работает и как запирающее устройство для подъезда — это общедомовая услуга, и как трубка в конкретной квартире — а это индивидуальная. От трубки и абонентской платы каждый собственник может отказаться самостоятельно — достаточно подать письменное заявление напрямую в компанию-поставщика. А вот от домофона как запирающего устройства, которое пользуются все жильцы, отказаться можно только по решению общего собрания.