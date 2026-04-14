В Казахстане запускают кампанию «Окно — SAFE» для защиты детей

Источник: DKNews.kz

В Казахстане стартует масштабная информационная кампания «Окно — SAFE», направленная на предотвращение падений детей из окон. Инициатива реализуется в рамках Концепции «Дети Казахстана» и охватывает все регионы страны, — сообщает DKNews.kz.

Почему это важно.

Актуальность проблемы подтверждает статистика: по итогам 2025 года количество подобных происшествий выросло почти в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом.

В группе наибольшего риска.

  • дети в возрасте от 2 до 5 лет

Специалисты отмечают, что большинство случаев связано с недостаточным контролем со стороны взрослых и отсутствием элементарных мер безопасности в доме.

«Минута безопасности» для родителей.

Ключевым элементом кампании станет внедрение простой ежедневной практики — «Минута безопасности». Она включает:

  • проверку исправности оконных блокираторов
  • контроль за расположением мебели у окон
  • оценку потенциально опасных зон в квартире

Цель — сформировать у родителей устойчивую привычку следить за безопасностью детей в быту.

Какие меры примут в регионах.

Кампания предусматривает комплексную работу в нескольких направлениях.

В образовательных учреждениях.

  • пройдут занятия «Безопасный дом»
  • организуют родительские собрания с участием специалистов

В жилом секторе.

  • совместно с ОСИ и управляющими компаниями установят оконные замки
  • распространят информационные чек-листы

В системе здравоохранения.

  • при патронаже новорождённых проведут «аудит безопасности» жилья
  • родителям дадут практические рекомендации

Совместная работа ведомств.

Реализация кампании строится на взаимодействии:

  • государственных органов
  • неправительственных организаций
  • общественных объединений
  • средств массовой информации

Такой подход позволит охватить максимально широкую аудиторию и повысить эффективность профилактики.

Цель — снизить травматизм.

Главная задача инициативы — повысить ответственность взрослых за безопасность детей и создать безопасную среду в каждом доме. Ожидается, что системная работа на всех уровнях позволит:

  • снизить количество несчастных случаев
  • сформировать единые стандарты безопасности
  • укрепить культуру заботы о детях