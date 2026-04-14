В Казахстане запускают кампанию «Окно — SAFE» для защиты детей

В Казахстане стартует масштабная информационная кампания «Окно — SAFE», направленная на предотвращение падений детей из окон. Инициатива реализуется в рамках Концепции «Дети Казахстана» и охватывает все регионы страны, — сообщает DKNews.kz.
Почему это важно.
Актуальность проблемы подтверждает статистика: по итогам 2025 года количество подобных происшествий выросло почти в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом.
В группе наибольшего риска.
- дети в возрасте от 2 до 5 лет
Специалисты отмечают, что большинство случаев связано с недостаточным контролем со стороны взрослых и отсутствием элементарных мер безопасности в доме.
«Минута безопасности» для родителей.
Ключевым элементом кампании станет внедрение простой ежедневной практики — «Минута безопасности». Она включает:
- проверку исправности оконных блокираторов
- контроль за расположением мебели у окон
- оценку потенциально опасных зон в квартире
Цель — сформировать у родителей устойчивую привычку следить за безопасностью детей в быту.
Какие меры примут в регионах.
Кампания предусматривает комплексную работу в нескольких направлениях.
В образовательных учреждениях.
- пройдут занятия «Безопасный дом»
- организуют родительские собрания с участием специалистов
В жилом секторе.
- совместно с ОСИ и управляющими компаниями установят оконные замки
- распространят информационные чек-листы
В системе здравоохранения.
- при патронаже новорождённых проведут «аудит безопасности» жилья
- родителям дадут практические рекомендации
Совместная работа ведомств.
Реализация кампании строится на взаимодействии:
- государственных органов
- неправительственных организаций
- общественных объединений
- средств массовой информации
Такой подход позволит охватить максимально широкую аудиторию и повысить эффективность профилактики.
Цель — снизить травматизм.
Главная задача инициативы — повысить ответственность взрослых за безопасность детей и создать безопасную среду в каждом доме. Ожидается, что системная работа на всех уровнях позволит:
- снизить количество несчастных случаев
- сформировать единые стандарты безопасности
- укрепить культуру заботы о детях