Попытка скрыться на машине от полиции закончилась для нижегородца в реке

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Нижегородский автолюбитель надеялся скрыться от полиции, но не справился с управлением и съехал с проезжей части в реку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

11 апреля водитель «Ниссана» проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался уехать от автоинспекторов. Во время погони в районе п. Дубравный нарушитель не справился с управлением и оказался в воде.

При разговоре полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование он отказался. На него составили два протокола.

Ранее нижегородцам напомнили о выплате в сумме 5000 рублей за донос на пьяного водителя.