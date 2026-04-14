Попытка скрыться на машине от полиции закончилась для нижегородца в реке

Нижегородский автолюбитель надеялся скрыться от полиции, но не справился с управлением и съехал с проезжей части в реку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
11 апреля водитель «Ниссана» проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и попытался уехать от автоинспекторов. Во время погони в районе п. Дубравный нарушитель не справился с управлением и оказался в воде.
При разговоре полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование он отказался. На него составили два протокола.
Ранее нижегородцам напомнили о выплате в сумме 5000 рублей за донос на пьяного водителя.