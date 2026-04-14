Фестиваль компьютерных игр в Ульяновске посетили 250 человек

Фестиваль «Игродень» прошел в Ульяновске 4 апреля в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В мероприятии приняли участие 250 человек, сообщили в правительстве Ульяновской области.
Во время события собственные проекты представили 10 команд-разработчиков. Также состоялись три кибертурнира и выступления двух приглашенных спикеров из Казани и Москвы.
Посетители фестиваля смогли ознакомиться с процессом создания видеоигр, протестировать представленные проекты, пообщаться с экспертами отрасли и узнать о профессиональных возможностях в сфере игровой индустрии. Кроме того, в мероприятии приняли участие косплееры. Они представили 17 костюмированных образов персонажей из видеоигр, кино и литературных произведений.
«Мероприятие прошло в преддверии тематической недели нацпроекта “Экономика данных”. Проведение фестиваля отражает развитие игровой индустрии как направления цифровой экономики, а также ее связь с культурной и образовательной сферами региона. Кроме того, на мероприятии подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом развития информационных технологий Ульяновской области и Аксаковской библиотекой в части организации совместных мероприятий и некоммерческих проектов для жителей региона», — отметил исполнительный директор Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.