Центр винного туризма «Абрау Дюрсо» на Кубани повысит эффективность работы

Центр винного туризма «Абрау Дюрсо» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
Внедрять улучшения помогут эксперты регионального центра компетенций. Вместе с командой центра они оптимизируют процесс работы с туристами — от встречи гостей до дегустации, внутренние сервисные процедуры и взаимодействие персонала. Это позволит не только ускорить обслуживание, но и создать дополнительный экономический эффект без значительных инвестиций. За счет оптимизации процессов кластер сможет увеличить пропускную способность, сократить потери времени и ресурсов, а также повысить лояльность гостей и узнаваемость бренда.
«Краснодарский край сегодня делает ставку на те направления, которые формируют и экономику, и имидж региона. Туризм, винная культура, креативные индустрии — это сферы, где особенно важны скорость обслуживания, качество сервиса и впечатления гостя. В рамках совместной работы планируется сократить время обслуживания гостей на 30%, снизить время ожидания в очередях на 15%, а также уменьшить потери вина и расходных материалов до 20%. Для Абрау это возможность усилить сильный бренд, сделать маршрут винного туризма более удобным и современным, а для края — получить еще один успешный пример того, как бережливые технологии работают в сфере гостеприимства и креативной экономики», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.