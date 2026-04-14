Центр винного туризма «Абрау Дюрсо» на Кубани повысит эффективность работы

«Краснодарский край сегодня делает ставку на те направления, которые формируют и экономику, и имидж региона. Туризм, винная культура, креативные индустрии — это сферы, где особенно важны скорость обслуживания, качество сервиса и впечатления гостя. В рамках совместной работы планируется сократить время обслуживания гостей на 30%, снизить время ожидания в очередях на 15%, а также уменьшить потери вина и расходных материалов до 20%. Для Абрау это возможность усилить сильный бренд, сделать маршрут винного туризма более удобным и современным, а для края — получить еще один успешный пример того, как бережливые технологии работают в сфере гостеприимства и креативной экономики», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.