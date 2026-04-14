В центре Кургана откроют новый отель

Он появится на пересечении улиц Куйбышева и Володарского.

Новый современный отель планируют открыть в Кургане на пересечении улиц Куйбышева и Володарского. Развивать инфраструктуру для путешествий помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.

В пятиэтажном здании будет более 100 номеров, в том числе премиум-класса, класса VIP и семейные. Также там будут работать ресторан, SPA и бассейн. На территории отеля разместится собственная автомобильная стоянка. Благодаря этому проекту в городе появятся 65 новых рабочих мест. Завершить строительство должны до конца года.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.