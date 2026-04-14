Роспотребнадзор предупредил дачников о смертельной опасности от грызунов

Заболевание имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность, но возможна активизация и весной. Инфицирование чаще всего происходит при пребывании в лесу или на садово-дачных участках. При этом, несмотря на активизацию природных очагов ГЛПС в 2025 году, показатели заболеваемости в три раза ниже, чем во время последнего подъема в 2019 году, и в полтора раза ниже среднемноголетних значений.