Роспотребнадзор предупредил дачников о смертельной опасности от грызунов

Опасность от полевок: чем грозит контакт с грызунами на даче.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор предупредил граждан о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной также как «мышиная лихорадка», во время посещения дачных участков. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на ведомство.

В ряде регионов ранее объявили о возможном нашествии грызунов после снежной зимы. Это грозит вспышками ГЛПС, которую распространяют крысы и мыши. Однако в Роспотребнадзоре уточнили, что основные переносчики — не серые крысы и домовые мыши, а рыжие полевки, которые часто селятся рядом с людьми на загородных участках.

Заболевание имеет преимущественно летне-осеннюю сезонность, но возможна активизация и весной. Инфицирование чаще всего происходит при пребывании в лесу или на садово-дачных участках. При этом, несмотря на активизацию природных очагов ГЛПС в 2025 году, показатели заболеваемости в три раза ниже, чем во время последнего подъема в 2019 году, и в полтора раза ниже среднемноголетних значений.