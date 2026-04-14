В Марий Эл отремонтируют дороги, ведущие к святым местам

Дороги, ведущие к святым местам Республики Марий Эл, отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Например, планируется обновить трассу Марисола — Большие Ключи — Верхний Писинер протяженностью 9,2 км. По ней можно добраться до храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Марисола. Там уложат асфальт, отремонтируют 12 водопропускных труб, укрепят обочины, нанесут разметку и заменят бордюры.
Также продолжатся работы на мосту через реку Илеть на 15-м километре дороги Параньга — Уньжинский. Он ведет в село Илеть, где расположен Свято-Троицкий храм.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.