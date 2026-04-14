Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Марий Эл отремонтируют дороги, ведущие к святым местам

По ним можно добраться в том числе до Свято-Троицкого храма в селе Илеть.

Дороги, ведущие к святым местам Республики Марий Эл, отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».

Например, планируется обновить трассу Марисола — Большие Ключи — Верхний Писинер протяженностью 9,2 км. По ней можно добраться до храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Марисола. Там уложат асфальт, отремонтируют 12 водопропускных труб, укрепят обочины, нанесут разметку и заменят бордюры.

Также продолжатся работы на мосту через реку Илеть на 15-м километре дороги Параньга — Уньжинский. Он ведет в село Илеть, где расположен Свято-Троицкий храм.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.