В Челябинске благоустроят новое общественное пространство

Территорию по переулку Мамина возле домов № 1 и 6 в Челябинске благоустроят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Общая площадь пространства составляет более 10 тыс. кв. м. Там оборудуют детскую площадку с песочницей и игровым комплексом, а также проложат прогулочные дорожки. Для любителей активного отдыха в сквере появятся теннисный стол и спорткомплексы с тренажерами. Кроме того, там проведут освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.