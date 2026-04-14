Метростроевцы пробурили 8 тысяч скважин на площади Свободы за два года

За два года на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде появилось восемь тысяч скважин. Перед монолитными работами специалисты усилили грунт в зоне будущего станционного комплекса, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Строительство метро в нагорной части изначально предполагало работы в сложных геологических условиях. В результате проектировщики разработали специальную программу с применением инновационных методов. В частности, они внедрили технологию Jet grouting и за два года пробурили с использованием самоходной буровой установки Soilmec SM-22 8000 скважин.
«Теперь здесь создана опора, способная выдерживать максимальные нагрузки на всем пути тоннелепроходки и будущих тоннелей метро», — говорится в сообщении.
