1,4 млн рублей выиграл нижегородец в электронной лотерее

1,4 млн рублей выиграл нижегородец Сергей Горшков в лотерее. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».
Сергей работает комплектовщиком на мясокомбинате, а свободное время проводит в кругу семьи. Выигранные средства победитель планирует направить на текущие расходы.
Нижегородец получил спецприз, отметив дополнительные числа в лотерейном билете. Так сумма его выигрыша выросла на 31 тысячу рублей и составила 1 485 033 рубля.
«Я в определенной степени счастливчик. Жизнь всегда с хорошими людьми сводила. И сын у меня — это вообще мое везение, еще и в лотерею выиграл. Я сдержал эмоции, когда узнал о выигрыше, но это очень здорово. Всегда был уверен, что победить реально. И думаю, что выиграю еще раз», — подчеркнул Сергей.
