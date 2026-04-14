Три самолета задерживают в международном аэропорту Нижнего Новгорода

Это рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда.

Источник: Нижегородская правда

Три авиарейса задержаны в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Это связано с ограничениями на вылет и посадку самолетов, которые были введены во вторник, 14 апреля, утром. Такая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Сейчас в аэропорту задерживаются самолеты до Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. При этом последний авиарейс должен был вылететь еще накануне. Также с опозданием совершат посадку в Нижнем Новгороде воздушные суда из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Москвы.

С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиаперевозчиков. В залах ожидания есть кулеры с водой, зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что выставка исторической недвижимости появилась в нижегородском аэропорту.