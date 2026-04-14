АО «Транснефть — Верхняя Волга» провело День карьеры для студентов

Представители компании рассказали студентам о преимуществах стажировки и трудоустройства в АО «Транснефть — Верхняя Волга». Заместитель начальника отдела экспертизы Евгений Костин и заместитель начальника отдела капитального строительства Григорий Лаптев поделились опытом работы на предприятии и объяснили, какие знания и навыки ценятся в профессии. Сотрудник отдела кадров Александра Богачайко подробно остановилась на программах адаптации для молодых специалистов, преимуществах работы на предприятии, востребованных профессиях и возможностях прохождения производственной практики на объектах компании. Все гости стенда также могли ознакомиться с информационными материалами и получить на память сувениры.