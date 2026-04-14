Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля

Вместе с тем в городе продолжается месячник по благоустройству. В нем приняли участие уже почти 15,5 тысячи человек. За это время с улиц вывезли девять тысяч кубометров мусора, ликвидировали девять свалок, очистили от отходов около 9,2 млн кв. метров газонов. Также отремонтировали 22 детских и спортивных площадки и выполнили ямочный ремонт на 2 тысячах кв. метров дорог.