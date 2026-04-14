Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля

Источник: Нижегородская правда

Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 18 апреля. Он пройдет во всех районах, в том числе в Кстовском, рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Уборки пройдут на 47 общественных пространствах, в семи парках и зонах отдыха, а также на территориях предприятий, школ, детсадов, больниц, поликлиник, учреждений культуры и спорта и придомовых территориях.

«Погода на этой неделе показывает устойчивый плюс, снега уже как не бывало, газоны практически сухие», — написал мэр.

Как ожидается, участие в субботнике примут свыше 20 тысяч нижегородцев.

«Если придет больше — то супер! Я тоже собираюсь, как и всегда. Все желающие могут обратиться в районы, ДУКи, к руководителям своих предприятий за инвентарем. Ждем всех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше!» — добавил он.

Вместе с тем в городе продолжается месячник по благоустройству. В нем приняли участие уже почти 15,5 тысячи человек. За это время с улиц вывезли девять тысяч кубометров мусора, ликвидировали девять свалок, очистили от отходов около 9,2 млн кв. метров газонов. Также отремонтировали 22 детских и спортивных площадки и выполнили ямочный ремонт на 2 тысячах кв. метров дорог.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 21 тысячи квадратных метров цветников высадят в Нижнем Новгороде.