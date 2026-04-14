«Тренд a la russe»: иностранные блогеры побывали в Нижнем Новгороде и отметили Пасху

Пять иностранных блогеров приехали в Нижний Новгород, чтобы узнать, что такое Пасха и как выглядит настоящая Россия. Пресс-тур для них организовало Агентство «ОКА». Иностранцы поучаствовали в Крестном ходе, попробовали куличи и познакомились с русскими традициями. Что больше всего удивило гостей города и что реально думают о России за рубежом, читайте в эксклюзивном материале корреспондента сайта pravda-nn.ru.
«Здесь можно духовно найти себя»: как блогеры бились яйцами и поучаствовали в пасхальном шествии.
Многотысячная толпа и неожиданно — летящие в воздухе пасхальные яйца. Для иностранных блогеров, приехавших в пресс-тур в Нижний Новгород, участие в Крестном ходе стало не просто культурным опытом, а событием, которое открыло новую страницу в их жизни.
Франко-канадец Оливье, который несколько лет назад учился в России, а впоследствии переехал в Саратов, признаётся, что до сих пор не может точно сформулировать свои ощущения — настолько крутой опыт он получил в пасхальных мероприятиях. До этого он не был знаком ни с самой Пасхой, ни с её традициями в России. Даже главное угощение стало для него открытием:
«Я впервые попробовал пасху. Не знал, что это такое, но оказалось очень вкусно», — подчеркивает Оливье.
Для многих участников именно эффект «вовлечённости» стал главным. Блогеры не только прошли в рядах Крестного хода, но и попробовали гигантский кулич, пообщались с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и даже бились яйцами.
«Я поймала яйцо — и была счастлива, как ребёнок, — рассказывает Лера, которая сама является православной, но признаётся, что такой опыт у неё случился впервые. — Я будто только сейчас по-настоящему прикоснулась к этому. Даже немного стыдно, что раньше как-то проходила мимо».
А вот блогерша Лиза, которая вернулась в Россию после 30 лет жизни в Германии, называет Пасху 2026 года самым ярким праздником в своей жизни. И это при том, что ее отец — священник. Но всю полноту этого события она ощутила лишь в Нижнем Новгороде.
«Люди ловят яйца, смеются, радуются. Это очень необычно и очень по-настоящему, — подчеркивает Лиза. — Здесь чувствуется душа: и в празднике, и в людях, и в самом городе».
«Многие думают, что по улицам здесь ходят медведи»: как блогеры ломают стереотипы о России.
Для части блогеров участие в пасхальном шествии стало ещё и поводом пересмотреть свои представления о России и русских людях. Они рассказывают, что в Европе складывается совсем другой образ о стране, однако, оказавшись здесь, ты встречаешь совершенно другую реальность. Так, блогерша Лиза называет Пасху не просто религиозным праздником, а своеобразным «ключом» к пониманию Россию — через традиции, эмоции и людей.
«В Европе до сих пор думают, что в России медведи по улицам ходят, — смеётся Лиза. — А когда показываешь в своих видеороликах обычные магазины, кафе, аптеки — люди просто не верят».
Лера, оказавшаяся в Нижнем Новгороде впервые, также называет его идеальным местом для знакомства с Россией.
«Тут спокойно, красиво, чисто. Здесь можно и культуру почувствовать, и себя как будто найти. Это очень цельное место, — подчеркивает Лера. — Вот этот “русский стиль” — он здесь живой, не музейный».
Не меньшее впечатление производят и сами нижегородцы. Практически все блогеры говорят об одном и том же — открытости и доброжелательности.
«Настолько здесь люди искренние, как они хотят помочь, сделать приятно — это очень чувствуется, — говорит Нина из Германии. — Даже митрополит Георгий оказался таким настоящим — так что у него прибавилась еще парочка фанатов. Я никогда не была на такой службе: ты стоишь и чувствуешь, как тысячи людей в церкви любят митрополита, и как он любит их».
Особый вайб города почувствовали и подписчики блогеров. По мере участия в пасхальных мероприятиях иностранцы делились впечатлениями, фотографиями и видеороликами в социальных сетях, а их читатели и зрители с удовольствием все комментировали. Так, например, турецкий блогер Юсуф отметил, что виды Нижнего Новгорода вызвали интерес даже у его аудитории, которая раньше почти ничего о городе не знала.
«Подписчики сразу начали спрашивать: что это за место? Многие сказали, что тоже хотят сюда приехать», — добавил Юсуф.Блогеры отмечают: в России вера остаётся частью повседневной жизни, а религиозные праздники сохраняют своё значение. При этом за рубежом такой картины они не наблюдают: по словам иностранцев, религиозные традиции постепенно уходят, а сами праздники теряют первоначальный смысл.
«Здесь ощущается, что люди действительно верят. И празднуют вместе, — подчеркивают блогеры. — На службе было очень много подростков, детей. И никто их не заставляет — это просто часть их жизни».
По их мнению, такие события, как Пасха, становятся не просто праздником, а точкой объединения — тем, что помогает людям ощущать связь друг с другом и со своей культурой.
«Без традиций людям сложно чувствовать себя частью чего-то общего. В Канаде мы выкинули все традиции, веру, у нас индивидуализм очень высокий… Но людям нужно общество, связь с ним — но остались лишь чужие традиции от мигрантов. Мы все выкинули», — подчеркнул Оливье.
«Нам не верят»: с какими трудностями сталкиваются блогеры.
Чем больше блогеры показывают Россию, тем чаще сталкиваются с недоверием. Причём не только со стороны иностранной аудитории, но и соотечественников.
«Нас постоянно называют “проплаченными”, — признаются участники. — Если показываешь красивый регион, хорошую инфраструктуру, нормальную жизнь — значит, тебе за это заплатили».
По их словам, для многих зрителей сама идея того, что о России можно говорить позитивно «просто так», кажется невозможной.
«Иностранцам почему-то верят больше, чем своим. Если русский блогер рассказывает о своей стране, его сразу подозревают. А если иностранец — начинают прислушиваться», — отмечает Нина.
В комментариях под своими роликами в соцсетях блогеры встречают самые неожиданные представления о России. Самый популярный — это отсутствие развитых технологий и интернета. Так, например, инфлюенсеров часто спрашивают, как они оплачивают покупки в стране, если зарубежные сервисы для банковских карт заблокированы, а интернет постоянно «глушат».
«В России уже никого не удивляют супертехнологичные сервисы, роботы, быстрые переводы. А в Европе многие вещи до сих пор работают медленнее, — рассказывают блогеры. — Им сложно поверить, что у нас всё развивается, потому что у них есть своя картина мира».
За счет таких пресс-туров, подчеркивают организаторы, удается показать настоящую Россию — без стереотипов, прикрас и ложных представлений.
«Россия — очень большая страна. Здесь достаточно много разных регионов, и у каждого — свой обычай, своя изюминка, — рассказывает руководитель Агентства “ОКА” Якоб Пиннекер. — Мы уже два года работаем с переселенцами и всегда в первую очередь предлагаем им приехать в Россию в качестве туристов, чтобы познакомиться со страной, культурой и инфраструктурой. Конечно, не у всех это получается. Но для тех, кто готов переехать в Нижегородскую область, так сказать, “в дистанционном формате”, есть наши уважаемые блогеры, которые через свои социальные сети показывают регион именно так, как они его видят».
