В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать инфекций в аквапарке и бассейне

Роспотребнадзор разработал рекомендации для безопасного посещения аквапарков и других водных развлечений. Эти меры направлены на защиту здоровья посетителей и предотвращение распространения инфекционных заболеваний.
Специалисты ведомства советует перед посещением аквапарка снять все украшения, чтобы избежать травм и зацепок за оборудование. Рекомендуется выбирать купальники без металлических деталей, таких как застежки и пряжки.
Перед купанием обязательно нужно принять душ, чтобы смыть грязь и бактерии. Для защиты от травм и грибковых инфекций следует использовать резиновую обувь.
Важно использовать только индивидуальные предметы гигиены: полотенца, тапочки, мыло и мочалки. Это поможет предотвратить передачу инфекций.
На пути от душа к чаше бассейна должна быть установлена ножная ванна с проточной водой. Это поможет продезинфицировать ноги и предотвратить грибковые заболевания.
Эксперты также рекомендуют обращать внимание на состояние оборудования и поверхностей в аквапарке: они должны быть без сколов, ржавчины, отслоений и плесени. Администрация аквапарка обязана обеспечивать чистоту всех помещений и оборудования.
Температура воды в бассейнах должна быть комфортной: 28−30 градусов для взрослых и 29−32 градуса для детей. Температура воздуха должна быть на 1 градус выше, чем температура воды.
