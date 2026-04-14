Более 1200 приусадебных участков остаются затопленными в Нижегородской области

1 209 приусадебных участков остаются затопленными в Нижегородской области. О паводковой обстановке рассказали в ГУ МЧС по региону.
По данным на 13 апреля, на территории 23 муниципальных образований также затоплены 13 жилых и 57 дачных дома, 14 низководных мостов и 10 участков дорог.
Как отмечают в МЧС, погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется.
В то же время от воды освободились 2 частных жилых дома, 39 приусадебных участков и 3 участка автомобильных дорог в девяти муниципальных образованиях.
