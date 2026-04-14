Сергей Рост рассказал о звёздной болезни Дмитрия Нагиева

Съёмки комедии «Королёк моей любви» (16+) собрали очень много знаменитых актёров. Мы поинтересовались у сыгравшего в фильме полицейского Сергея Роста, продемонстрировал ли кто-то из них признаки звёздной болезни.
По словам актёра, отношения на площадке складывались доброжелательные и никто из знаменитых коллег не обладал завышенными требованиями. Небольшое исключение составил разве что Михаил Галустян.
«Единственное, что Галустян пьёт — это вода “Байкал”. А где в Боливуде взять воду “Байкал”? Душераздирающая история произошла с нашим коллегой Артуром Вахой, который блестяще сыграл в фильме главного злодея, Сандурлая. Он тащил через все пересадки из Питера в Москву, а из Москвы сюда — 50-килограммовый чемодан, думая, что там что-то очень важное для съёмок. Какой же у него был шок, когда открыли чемодан и он увидел, что он привёз! И когда они знакомились уже на самой площадке, Галустян протягивает руку и говорит: “Миша”. А Артур отвечает: “А я — Байкал!”», — рассказал нам Сергей Рост.
Изначально в актёрском составе «Королька» числился и Дмитрий Нагиев, вместе с которым Сергей Рост создал и вёл культовую программу «Осторожно, модерн!». Закрытие программы в своё время для всех стало полной неожиданностью. Сам Сергей Рост объяснил нам это как раз проявлением звёздной болезни у Нагиева.
«У Димы началась звёздная болезнь. Он очень боялся, что я буду популярнее его, он мне без стеснений говорил это прямо в лицо. И он всячески начал дистанцироваться, нарываться на конфликты, вплоть до прямых оскорблений. Я терпел, потому что вся съёмочная группа меня просила: “Пожалуйста, ну прости его, не надо, не ссорьтесь, нам же контракт надо заключать на следующий год”. И я как-то какое-то время держался, всё это на шутки переводил, но в какой-то момент уже стало невыносимым это всё.
При том, что, как признался нам Сергей Рост, он очень тепло относился к Нагиеву и считал его своим другом. Нагиев же был уверен, что нельзя дружить с тем, с кем работаешь, и вообще дружбу придумали идиоты.
С момента закрытия программы бывшие коллеги так ни разу и не общались.
«Нет, а о чём общаться? Я всё знаю, что он может мне сказать. Он знает, что я ему могу сказать. А общей работы у нас не осталось. У нас остались непримиримые противоречия. Я по-своему смотрю на жизнь: на то, что хорошо, что плохо. Он — по-своему. Я считаю, что это подлость, а он считает, что это нормально», — объяснил нам Сергей Рост.
Пообщаться на съёмках фильма «Королёк моей любви» им тоже не удалось — имя Дмитрия Нагиева внезапно исчезло из актёрского состава картины. Виной тому звёздная болезнь актёра или иные причины, пока неизвестно.
Российская комедия в стиле Болливуда уже вышла на экраны. Оценить новую комедию «Королёк моей любви» могут не только российские зрители. Фильм так же идёт в прокате и в Индии. Это российский взгляд на жанр болливудского «масала», который сочетает в себе элементы боевика, мелодрамы и комедии.
В фильме зрителей ожидают динамичные экшн-сцены, романтические сюжетные линии, музыкальные номера и танцы. Сценарий к фильму написал Демис Карибидис, он же исполнил роль полицейского Рамаша. Роль его противника, преступника Шамара, досталась Михаилу Галустяну. Сюжет строится вокруг противостояния этих персонажей и раскрытия семейной тайны.
