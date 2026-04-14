Сергей Рост рассказал о звёздной болезни Дмитрия Нагиева

«Единственное, что Галустян пьёт — это вода “Байкал”. А где в Боливуде взять воду “Байкал”? Душераздирающая история произошла с нашим коллегой Артуром Вахой, который блестяще сыграл в фильме главного злодея, Сандурлая. Он тащил через все пересадки из Питера в Москву, а из Москвы сюда — 50-килограммовый чемодан, думая, что там что-то очень важное для съёмок. Какой же у него был шок, когда открыли чемодан и он увидел, что он привёз! И когда они знакомились уже на самой площадке, Галустян протягивает руку и говорит: “Миша”. А Артур отвечает: “А я — Байкал!”», — рассказал нам Сергей Рост.