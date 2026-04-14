На границе с Польшей задержали мужчину, он вез часы стоимостью 12 млн рублей

На границе с Польшей у мужчины, который является гражданином Германии и России, обнаружили незадекларированные часы за 12 млн рублей. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
Мужчина ехал на легковушке в регион из Польши. Дорогие часы он надел на руку, а коробка и чек лежали в багажнике.
Он пояснил, что часы не работают, а приобрел он их за 2 тыс. евро.
Экспертиза установила, что это коллекционные часы из титана мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом.
Заведено уголовное дел, нарушителю, который уклонился от таможенных платежей, грозит лишение свободы на срок до двух лет либо штраф в размере до пятисот тысяч рублей. Физические лица могут без декларации ввозить товары не дороже 500 евро, при превышении стоимости необходимо заполнять декларацию и платить налог.