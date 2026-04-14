2,4 тысячи фасадов домов помыли в Петербурге за первую декаду месячника

За первую декаду месячника по благоустройству в Петербурге привели в порядок 30 процентов территорий и объектов. За это время успели помыть 2,4 тысячи фасадов домов, отремонтировать 96 детских и спортивных площадок и не только. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Комфорт и уют в Северной столице — один из 10 приоритетов нашего развития. 16 апреля проведем первые посадки деревьев. Эта весенняя акция стартует в Полюстровском парке. Традиционно приглашаем на нее наших горожан, — отметил губернатор Александр Беглов.
Всего за месячник намерены высадить свыше 3 тысяч деревьев, почти 30 тысяч кустов и 280 тысяч цветов. А пока большой объем работ выполнили в парках и садах, где провели санитарную обрезку 114 деревьев, а еще обновили 875 квадратных метров газонов. Специалисты также отремонтировали и покрасили 337 скамеек, 2,7 тысячи урн и 142 погонных метра металлических ограждений.
Заметно освежили и магистрали Петербурга. Чистыми стали 19 миллионов «квадратов» улично-дорожной сети, 766 остановок общественного транспорта, еще заменили 152 метра поврежденных дорожных ограждений.