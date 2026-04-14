2,4 тысячи фасадов домов помыли в Петербурге за первую декаду месячника

Всего за месячник намерены высадить свыше 3 тысяч деревьев, почти 30 тысяч кустов и 280 тысяч цветов. А пока большой объем работ выполнили в парках и садах, где провели санитарную обрезку 114 деревьев, а еще обновили 875 квадратных метров газонов. Специалисты также отремонтировали и покрасили 337 скамеек, 2,7 тысячи урн и 142 погонных метра металлических ограждений.