Нижегородцам рассказали, кому стоит воздержаться от забегов и марафонов

Специалисты здравоохранения Нижнего Новгорода напоминают о случаях, когда участие в беговых мероприятиях, включая марафоны, может быть не рекомендовано. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

В преддверии пикового сезона сердечных осложнений, врачи призывают жителей города избегать неподготовленных забегов и участия в марафонах «за компанию», без предварительной подготовки.

Развитие внезапной сердечной смерти часто происходит по схожему сценарию: активный здоровый человек резко теряет сознание и погибает в течение короткого времени. Такие трагические случаи нередко фиксируются во время массовых городских забегов.

«Если ранее у вас была необъяснимая одышка, головокружение или дискомфорт в груди при физической нагрузке — это повод немедленно отложить забеги и тренировки до выяснения причин», — подчеркивает кардиолог Александр Субботин (ПОМЦ ФМБА России).

Даже для любителя бега обычный забег может обернуться фатальными последствиями, если под маской хорошего самочувствия скрывается бессимптомная аритмия. При увеличении нагрузки сердце с генетическими особенностями может не справиться, и без экстренной реанимации шансы на выживание минимальны.

«Обычное УЗИ и ЭКГ — это не просто бюрократическая преграда для получения справки, а единственный способ убедиться, что ваше сердце готово к нагрузкам, а не к остановке», — отмечает Александр Субботин.

Категорически не рекомендуется приступать к тренировкам или участвовать в соревнованиях в течение 10−14 дней после перенесенных вирусных инфекций, таких как грипп или COVID-19. Вирусы способны поражать сердечную мышцу, вызывая скрытый миокардит.

Перенесенная нагрузка на фоне воспаленной сердечной мышцы является прямым путем к развитию жизнеугрожающих нарушений ритма.

Особое внимание следует уделять семейному анамнезу. Наличие случаев внезапной смерти у близких родственников в возрасте до 50 лет является критическим фактором риска развития наследственных кардиомиопатий.

