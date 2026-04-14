Минчанка получила 25 тысяч рублей из-за того, что кровать сложилась вместе с ней

Жительница Минска отсудила 25 тысяч рублей после того, как кровать-трансформер «захлопнулась» вместе с ней, рассказали в Минском городском суде.
Кровать минчанка купила летом 2022 года на одной из популярных онлайн-площадок. Купленная мебель служила исправно больше года. Но однажды кровать самопроизвольно сложилась, когда женщина на ней лежала. Механизм зажал минчанку, из-за чего она получила серьезные травмы.
Медэксперт установил, что повреждения возникли от воздействия твердого тупого предмета и относятся к тяжким. Женщина провела десять дней в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии, где ее прооперировали. Еще больше месяца она была на лечении в клинической больнице медреабилитации. И затем долго восстанавливалась дома.
Летом 2024 года минчанка прошла комиссию МРЭК, однако инвалидность ей не дали. При этом женщина продолжала лечение и находилась на больничном.
Суд установил, что причиной получения травм заявительницей стала некачественная установка мебели. Ответчиком выступил сборщик, монтировавший кровать. Известно, что, когда мужчина устанавливал кровать-трансформер минчанке, он не состоял в трудовых отношениях ни с продавцом, ни с торговой площадкой, не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый.
В итоге суд обязал сборщика выплатить пострадавшей 25 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда и еще 800 рублей расходов на юридическую помощь.
