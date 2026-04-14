В Москве запустили производство первых в РФ микрофокусных рентгеновских устройств

Разработку и выпуск наладила компания «Диагностика-М». В 2026 году предприятие освоило производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225. Компания работает в сфере досмотрового оборудования. В основе каждого изделия — собственные научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Оборудование производителя работает в аэропортах, на вокзалах, стадионах, а также в таможенных службах и метро. Установки обеспечивают безопасность на объектах «Почты России», госкорпорации «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», а также ПАО «МОЭСК».