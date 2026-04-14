«Иэн Гэрри не имеет отношения»: жена Шавката Рахмонова раскрыла информацию о травме бойца

Жена казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Гулайым рассказала, в какой момент знаменитый боец получил тяжелую травму, от которой лечится по сей день, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Гулайым Рахмонова дала интервью YouTube‑каналу Руслана Отепбая, где поделилась подробностями травмы. Она рассказала, что Рахмонову была сделана операция на сустав ноги и якобы прошла удачно.

Также у Рахмоновой спросили, когда боец получил травму — во время боя с Иэном Гэрри или раньше. «Вообще эта травма была в декабре 2016 года. В январе 2017 года он сделал операцию на ноге. Возраст позволял, поэтому травма восстановилась. После этого он два раза защитил титул M‑1, позже перешёл в UFC. Иэн Гэрри к этому не имеет никакого отношения», — заявила Рахмонова.

Напомним, в марте жена известного казахстанского спортсмена Шавката Рахмонова заявила о разводе с бойцом, а также о том, что Рахмонов «отказался от своих детей». Также она рассказала, что они с супругом заключили брачный контракт.