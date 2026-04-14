Под Красноярском при столкновении двух легковушек погиб пассажир

Сотрудники Госавтоинспекции Железногорска устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пассажир.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 апреля в поселке Подгорном, расположенном в окрестностях Железногорска, произошла смертельная авария. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 39-летняя женщина-водитель, управляя Toyota Allex, врезалась в Toyota Corona.

В ДТП пострадал 81-летний пассажир последней иномарки, который не был пристегнут ремнем безопасности. Позже он скончался в больнице.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Полицейские напоминают: игнорирование ремней безопасности и нарушение ПДД могут привести к трагическим последствиям.