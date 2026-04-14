В Тюмени пройдет лекция-практикум по развитию личного бренда

Лекция-практикум «Личный бренд как актив: как эксперту зарабатывать на репутации, а не тратить на рекламу» проведут 15 апреля в Тюмени, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Организация таких мероприятий способствует реализации целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На мероприятии выступит интернет-маркетолог и PR-стратег проекта «Голоса Экспертов» Кэтрин Изотова. Вместе с участниками она разберет, как создавать контент на основе своей специализации и оценивать эффективность этой работы, какие площадки и форматы больше всего подходят для продвижения. В результате гости смогут структурировать развитие личного бренда, определить каналы под задачи бизнеса и собрать понятный план действий на ближайший месяц.
Событие пройдет в Тюменском региональном отделении «Опоры России». Участие бесплатное, но всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.