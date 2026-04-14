Жителей Прикамья приглашают проверить знания в «Диктанте здоровья»

В Пермском крае стартовала всероссийская акция «Диктант здоровья», которая проходит с 13 по 24 апреля 2026 года.
Участникам предлагают пройти онлайн-тест и оценить свои знания по теме личной гигиены, профилактики заболеваний, правильного питания и санитарных норм.
Первый этап акции под названием «Здоровая улыбка и чистые руки» начался 13 апреля. Он посвящён правилам ухода за полостью рта и гигиене рук. После прохождения теста пользователи смогут ознакомиться с правильными ответами и комментариями специалистов, а также получить электронный сертификат.
Присоединиться к акции могут все желающие старше 7 лет. Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн-формате на официальном сайте проекта.